Депутаты выступили с идеей перерабатывать "просрочку" в корма, удобрения и биогаз

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил отдавать на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз продукты неудовлетворительного качества или с истекшим сроком годности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный депутатами.

Информацию о разработке законопроекта изданию подтвердил председатель комитета Владимир Бурматов. Документ отправлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг для получения отзывов ведомств.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас проблема эффективной утилизации некачественных продуктов, в том числе "просрочки", стоит очень остро. В настоящее время такие продукты должны быть захоронены на полигоне или утилизированы, в том числе переработаны.

Однако переработка не налажена, у магазинов нет стимула ей заниматься, к тому же, этот процесс влечет дополнительные затраты, в частности, на экспертизу, подтверждающую, что товар может быть переработан, обращают внимание авторы инициативы. В то же время прямая передача непереработанных продуктов, например, фермерам или малоимущим, запрещена, отмечают депутаты. В итоге большая часть пищевых отходов в розничной торговле попадает на полигоны.

Авторы законопроекта предлагают переложить на переработчиков расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных продуктов. В этом случае, по словам Бурматова, утилизация будет выгодна им, а также магазинам, фермам, зоопаркам и прочим заинтересованным сторонам.

Минпромторг пока не ознакомился с данным законопроектом, но идею одобряет, сообщили в ведомстве. В Минсельхозе также не видели этот документ, заявил представитель министерства. В Минприроды не ответили на запрос "Ведомостей". Крупные торговые сети - "Пятерочка", "Перекресток", а также "Магнит" эту идею одобрили.