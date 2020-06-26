Экс-председатель Союза журналистов Петербурга Сидоров умер от COVID-19

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Игорь Сидоров, возглавлявший Санкт-Петербургский союз журналистов с 1994 по 2002 годы, скончался от коронавируса, сообщается на сайте организации.

"25 июня ушел из жизни журналист Игорь Александрович Сидоров (22.02.1951 - 25.06.2020). По имеющейся у нас информации, он стал одной из жертв эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Нынешний председатель союза Людмила Фомичева отмечает, что Сидоров и после ухода с поста руководителя сохранял связь с организацией: активно помогал, участвовал в подготовке церемоний награждения победителей конкурса "Золотое перо", был соавтором многих его сценариев.

Сидоров окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности "тележурналист". С 1972 года он работал в прессе: в газетах "Скороходовский рабочий", "Смена", "Ленинградская правда". Был участником создания газеты "Час Пик" и ведущим информационных выпусков "Радио России". Он был первым редактором газеты "Санкт-Петербургское Эхо", в 2001 - 2004 годах возглавлял совет директоров АО "Известия-Петербург". Занимал пост советника губернатора Петербурга.