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Революционные социалистические газеты и листовки изъяли в подпольной типографии в Петербурге

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге за изготовление агитационных листовок против действующей власти и поправок в Конституцию РФ задержаны двое активистов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Изменение Конституции

25 июня сотрудники центра "Э" ГУ МВД по Центральному району Петербурга зашли проверить бывший цветочный магазин на набережной Обводного канала. "В полицию поступил сигнал, что там собираются люди, печатают листовки против действующей власти и экстремистскую литературу, а потом распространяют ее", - объяснил собеседник агентства.

По его словам, полицейские установили, что помещение принадлежит 60-летней женщине, которое она безвозмездно сдала в аренду обществу "Советские граждане СССР". Сама она является участницей этой организации.

Полицейские задержали хозяйку помещения и ее знакомого, 55-летнего жителя Тосно. Из помещения они изъяли более 1100 наклеек против поправок в Конституцию и российской власти, около 300 экземпляров газет "Русская революция", "Новый Петербург", "Правда" и "Труд", бланки ЦИКа, плакаты, листовки, два компьютера, несколько принтеров. Изъятое направят на лингвистическую экспертизу в СПбГУ.

Задержанные отпущены под обязательство о явке. В их отношении возбудили административное производство по статье "Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах" (ст. 5.12 КоАП).

Петербург МВД центр Э Конституция Советские граждане СССР

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