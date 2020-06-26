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Калининградские власти заморозили выплаты поддержки общепиту из-за грубых нарушений

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области приостановлены меры региональной поддержки ресторанного бизнеса, сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Недавно вместе с предпринимательским сообществом обсуждали меры поддержки для сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе). Приняли по итогу обсуждения постановление о субсидировании компаний для рестарта сразу после их открытия. Но оказалось, что многим не нужен рестарт: они либо не останавливались, либо работали с грубейшими нарушениями, а значит, ставили весь регион под риск новых вспышек инфекции и продления режима ограничений", - сообщил Алиханов в инстаграме.

По его словам, это заставило власти усомниться в необходимости тратить деньги на их поддержку в размере почти 100 млн рублей.

"Принял решение заморозить выплаты компаниям отрасли. Встретимся с ними вновь и коллегиально выработаем новые правила, если бизнес сможет доказать свою сознательность и понимание ответственности перед теми, чьи средства идут на его поддержку", - написал губернатор.

При этом Алиханов опубликовал свою видеозапись, которую он сделал в одном из загородных ресторанных комплексов. На ней показано несколько свадебных торжеств и банкетов, которые проходили одновременно.

"Поставил задачу нашим коллегам из правоохранительного блока отработать этот факт. Уже возбуждено административное дело, материалы готовятся для направления в суд", - сказал губернатор.

В Калининградской области по-прежнему запрещена работа большей части общепита. С 20 июня в области разрешено открыть лишь летние веранды и террасы ресторанов и кафе.

Калининградская область

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