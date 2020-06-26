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Заболевший коронавирусом ветеран умер в Карачаево-Черкесии из-за ненадлежащей помощи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Неоказание надлежащей медпомощи в Усть-Джегутинской районной больнице Карачаево-Черкесии, по данным прокуратуры, стало причиной смерти ветерана Великой Отечественной войны, заболевшего COVID-19.

В прокуратуре КЧР сообщили, что ветерана, заболевшего коронавирусом, доставили в Усть-Джегутинскую больницу в начале июня. Состояние его здоровья осложнялось другими болезнями.

"Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции", - сказал сотрудник пресс-службы .

Мужчину выписали из медицинского стационара для продолжения лечения в домашних условиях. 5 июня он скончался.

Материалы проверки в отношении работников учреждения здравоохранения прокуратура направила в Усть-Джегутинский МСО СУ СКР по КЧР для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) и по части 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному).

Карачаево-Черкесия коронавирус

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