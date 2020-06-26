Глава Минфина Ингушетии уволилась после неполных трех месяцев работы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности министра финансов Ингушетии Лиана Плиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Плиева решила покинуть пост главы Минфина. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию и подала его в правительство. Насколько мне известно, отставка принята, заявление руководителем региона подписано", - сказал источник.

Как уточнили агентству в региональном правительстве, Плиева освобождена от должности руководителя ведомства по указу главы республики Махмуда-Али Калиматова на основании ее заявления.

"Плиева освобождена от исполнения обязанностей министра финансов Республики Ингушетия по собственной инициативе", - сказал собеседник агентства.

Плиева в качестве исполняющей обязанности возглавила региональное министерство финансов в начале апреля этого года. На этом посту она сменила Дмитрия Дормидонтова. До этого она руководила министерством экономического развития республики, работала в Казначействе Москвы.