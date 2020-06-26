Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Глава Минфина Ингушетии уволилась после неполных трех месяцев работы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности министра финансов Ингушетии Лиана Плиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Плиева решила покинуть пост главы Минфина. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию и подала его в правительство. Насколько мне известно, отставка принята, заявление руководителем региона подписано", - сказал источник.

Как уточнили агентству в региональном правительстве, Плиева освобождена от должности руководителя ведомства по указу главы республики Махмуда-Али Калиматова на основании ее заявления.

"Плиева освобождена от исполнения обязанностей министра финансов Республики Ингушетия по собственной инициативе", - сказал собеседник агентства.

Плиева в качестве исполняющей обязанности возглавила региональное министерство финансов в начале апреля этого года. На этом посту она сменила Дмитрия Дормидонтова. До этого она руководила министерством экономического развития республики, работала в Казначействе Москвы.

Ингушетия Лиана Плиева

Новости

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков
Изменение Конституции

В Кремле обещали изучить позицию филологов, нашедших ошибку в бюллетенях по правкам

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год
Дело "Седьмой студии"

Экс-сотрудница Минкультуры Апфельбаум признана виновной в халатности

Дело "Седьмой студии"

Суд посчитал, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Изменение Конституции

Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам

Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам
Дело "Седьмой студии"

Суд решил, что Апфельбаум не знала о преступном замысле Серебренникова

Дело "Седьмой студии"

Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными

Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');