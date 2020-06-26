В Архангельске приговорили к пожизненному заключению члена банды черных риелторов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Архангельский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении "черных риелторов": 36-летнего Дениса Якушина и 33-летней Ирины Федоровой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

"Установлено, что Якушин в составе организованной группы с Юрием Ревуцким, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в период с августа 2013 года по март 2015 года совершал незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых граждане утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денежных средств от их реализации. Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили", - говорится в сообщении.

Преступная группа действовала в Архангельске. В январе 2015 года Федорова, желая завладеть квартирой своего знакомого, содействовала его убийству.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Якушина и Федоровой. По совокупности преступлений Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.