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Тульская полиция задержала брачного афериста из Африки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Тульской области задержали гражданина одной из африканских стран, подозреваемого в мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, по предварительным данным, злоумышленник на сайте знакомств вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы. Он представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. Через некоторое время мужчина предложил даме руку и сердце. На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик.

Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться, и за время службы у него набралась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию.

"Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами. Женщина взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму около 1,2 млн рублей. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка, поняв, что стала жертвой брачной аферы, обратилась в полицию", - сказала Волк.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области установили личность злоумышленника и задержали его в Москве. Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция устанавливает причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Тульская область

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