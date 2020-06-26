Суд не стал арестовывать жителя Ленинградской области, державшего сына на цепи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Гатчинский городской суд Ленинградской области отказался арестовать подозреваемого в истязании ребенка, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд счел, что следствие представило недостаточно данных, чтобы вынести решение о заключении мужчины под стражу.

Подозреваемый был задержан 23 июня. По данным следователей, он "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем 10-летнего сына, после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления. Со слов ребенка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней.

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".

По информации источника "Интерфакса", фигурант в 2014 году был осужден за неуплату алиментов.