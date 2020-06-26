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Суд смягчил наказание бывшему курскому вице-губернатору, осужденному за взятку

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Курска заменил оставшуюся часть срока заключения на ограничение свободы бывшему вице-губернатору Курской области Василию Зубкову, осужденному за взятку, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением суда Зубкову заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком 11 месяцев 8 дней", - говорится в сообщении.

На момент рассмотрения ходатайства Зубков отбыл в колонии 3 года 22 дня из назначенных 4 лет.

Бывшему вице-губернатору установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22 часов до 6 часов, не выезжать за пределы территории муниципального образования и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Как сообщалось, в августе 2018 года суд приговорил Зубкова к двум годам лишения свободы за получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Однако в октябре суд ужесточил наказание по ходатайству прокуратуры. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2015 году Зубков получил от учредителя ООО "Строительная компания "Своя квартира" через посредников взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелись недочеты.

Курск

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