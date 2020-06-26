Инвестквоты позволят рыбному комплексу РФ построить 54 судна и 25 заводов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Программа инвестиционных квот позволит рыбному комплексу РФ построить 54 судна и 25 рыбоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Росрыболовство по итогам очередного, пятого, этапа распределения инвестквот.

"Всего по итогам всех завершенных этапов кампании (по распределению квот - ИФ) будет построено 54 судна и 25 заводов на общую сумму 180 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведомство готовит договоры на закрепление инвестиционных квот по результатам отбора инвестпроектов в рамках пятого этапа заявочной кампании. Он проходил с 1 октября 2019 года по 29 февраля 2020 года. Поступило 11 заявок на строительство судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Все заявки были одобрены специальной комиссией. Общая сумма инвестиций – 3 млрд 552 млн рублей.

Росрыболовство также сообщило, что 30 июня завершается очередной этап приема заявлений на инвестиционные квоты, оставшиеся после предыдущих заявочных кампаний. К распределению предложены доли квот вылова минтая и сельди под траулеры-процессоры, трески и пикши – под траулеры-процессоры, ярусолов-процессор и траулер-свежьевик, разнорыбицы - под средне- и малотоннажные суда, а также квоты разнорыбицы – под создание береговой переработки на Дальнем Востоке.