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В Дагестане глава нефтепродуктовой компании уклонился от 33 млн рублей налога

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Дагестана возбудили дело об уклонении от налога в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО "СТК Север". Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"По версии следствия, с 2017 по 2018 годы гендиректор ООО "СТК Север" (осуществляет оптовую торговлю нефтепродуктами) путем включения в налоговые декларации ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 33 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере) УК РФ.

"В рамках расследования этого дела будет изъята и изучена финансовая документация ООО. Будет проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства", - сказал Темирбеков.

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