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Почти 70 регионов России откроют туристический сезон в июле

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Туризм будет запущен с 1 июля в 67 субъектах федерации, на протяжении первой недели месяца ограничения для туристов продолжат сниматься, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции, посвященной открытию туристического сезона в Калининградской области.

"Многие знают, что постепенный выход отрасли из карантинных мер начался в начале июня. Мы с Роспотребнадзором плотно отработали май и июнь, чтобы согласовать правила выхода отрасли из карантина. В понедельник первый рейс с туристами прилетел в Сочи, в Краснодарском крае стартовал курортный сезон. Позавчера первый рейс прилетел в Калининградскую область из Москвы, завтра прилетит из Екатеринбурга. Еще в целом ряде регионов, в том числе, на Алтае начали работать санаторно-курортные учреждения. Всего санаторно-курортные учреждения работают в 64 субъектах по состоянию на сегодняшний день", - рассказала она.

"По мере улучшения ситуации мы будем двигаться по пути смягчения ограничений для туризма. С 1 июля туризм запускается в 67 субъектах РФ и на протяжении первой недели июля ограничения продолжат сниматься. Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов", - добавила Догузова.

Догузова подчеркнула, что занятые в туристической отрасли не меньше туристов ждали момента перезапуска туризма.

"От того, насколько мы будем эффективны, зависит, как быстро отрасль восстановится. В туристической отрасли работает 2 млн человек, в летний сезон - 5-6 млн человек. Этот курортный сезон важен для экономик регионов нашей страны. Уверена, что туризм может стать одним из драйверов выхода регионов из кризиса. Наша большая задача - дать возможность нашим гражданам интересно, доступно, разнообразно и, главное, безопасно отдохнуть в нашей стране", - сказала она.

Ростуризм

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