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Новый морской танкер разработают для российских военных

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России выделило два миллиарда рублей на разработку нового морского танкера "Умба", говорится в материалах портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка малого морского танкера нового проекта". ОКР имеет шифр "Умба".

Работа должна быть завершена к 10 ноября 2022 года. В 2020 году планируется потратить 50 млн, в 2021 - 950 млн и в 2022 - один миллиард рублей.

Ранее в июне министерство разместило тендер на разработку модернизированной версии морского буксира проекта 22870 на ту же сумму.

В данный момент ВМФ России использует морские танкеры различных проектов, в том числе 23130.

Минобороны ВМФ РФ Умба

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