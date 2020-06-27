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На военном полигоне под Выборгом возник природный пожар

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Природный пожар площадью 20 гектаров зафиксирован на военном полигоне под Выборгом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Природный пожар происходит в Выборгском районе на военном полигоне Кирилловский. Площадь пожара в настоящий момент составляет 20 га, из них активное горение происходит на 2 га, а на остальной территории наблюдается очаговое тление", - сказали в ведомстве.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа, на территории Морозовского лесничества загорелась сухая трава. К настоящему моменту пожар локализован, проводится проливка участков местности.

Угрозы объектам ЗВО в Выборгском районе Ленинградской области нет.

В МЧС отметили, что на месте сосредоточена совместная группировка в количестве 154 человек и 32 единицы техники. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8.

Ленинградская область Выборг

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