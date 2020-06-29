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РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.

"Мы хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ. Сейчас министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника - гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России", - сказал Иванов в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсант".

По его словам, которые приводит издание, соответствующий законопроект "также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении Российской Федерации по ходатайству родственника-россиянина".

"Это супруг (супруга), дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, внуки, родители, бабушки, дедушки граждан РФ. Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений", - уточнил замглавы МИД РФ.

Кроме того, как сообщил Иванов, министерство иностранных дел РФ предложит иностранцам, оформившим российскую визу в середине марта и не посетившим страну из-за пандемии коронавируса, получить аналогичную визу бесплатно.

"МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", - сказал замглавы МИД РФ в беседе с изданием.

МИД РФ

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