Минэкономики предложило перевести ряд госуслуг в электронную модель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минэкономики опубликовало законопроект о переводе ряда госуслуг в электронную реестровую модель, сообщает газета "Коммерсантъ" в понедельник.

Поправки в действующее законодательство входят в федеральный проект "Цифровое госуправление" нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Ъ" приводит полный список госуслуг, для которого первичными станут данные государственных электронных баз - ими станут лицензирование производства алкоголя; выдача разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, на перевод жилого помещения в нежилое и, наоборот, согласование переустройства и перепланировки жилья; получение разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной и муниципальной собственности; аттестация должностных лиц управляющих компаний в ЖКХ; аттестация и переаттестация физлиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; получение разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; выдача заключения о соответствии объекта капстроительства требованиям проектной документации, а также разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; содержание и разведение охотничьих ресурсов и выдачу прокатных удостоверений на фильмы.

В социальный блок услуг предлагается включить предоставление социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям на приобретение или строительство жилья, предоставление коммунальных льгот членам семей погибших военнослужащих, постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье и выдачу предварительного разрешения органа опеки на сделки с имуществом подопечных.

Газета напоминает, что реестровая модель устанавливает приоритет записей в государственных информационных ресурсах перед бумажными документами как источника достоверных сведений.