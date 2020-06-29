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Отец и сын в Приморье получили по три года за рубку елок к Новому году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил двух местных жителей за незаконную вырубку елок к Новому году к реальным срокам лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Приморья в понедельник.

"Суд учел, что преступление совершено в период испытательного срока условного осуждения по предыдущему приговору, назначил за содеянное отцу 3 года лишения свободы, сыну - 3 года 3 месяца лишения свободы", - говорится в сообщении.

Кавалеровский районный суд признал их виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Суд установил, что в конце ноября 2019 года 33-летний сын предложил своему 62-летнему отцу заготовить новогодние ели для себя и для продажи. В районе поселка Высокогорск Кавалеровского района они спилили 21 пихту, там же фигурантов задержали полицейские.

Экологический ущерб подсудимые полностью возместили, говорится в сообщении.

Приморский край

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