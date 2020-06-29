Глава строительной компании получил срок в колонии за взятку сотруднику ФСБ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд приговорил главу строительной компании, работавшей по госконтракту, к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей за взятку в 1 млн рублей сотруднику управления ФСБ по Амурской области. Об этом сообщили в УФСБ.

Строитель признан виновным в даче крупной взятки должностному лицу (ч.4 ст.291 УК).

По версии следствия, он хотел добиться, чтобы в его отношении прекратили оперативно-розыскные мероприятия. Его задержали в феврале 2020 года во время передачи 1 млн рублей сотруднику УФСБ. Сотрудник спецслужбы сообщил о попытке подкупа руководству.