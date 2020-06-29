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В Петербурге кладовщика с курьером задержали за нецензурную надпись на полицейском авто

На сотрудников службы по доставке еды завели уголовное дело о вандализме

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дело о вандализме возбуждено в Петербурге из-за непристойной надписи на автомобиле патрульно-постовой службы полиции, задержаны двое сотрудников службы по доставке еды, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

"27 июня около часа ночи на улице Рубинштейна неизвестные маркером нанесли нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля "Форд Транзит" патрульно-постовой службы полиции", - говорится в сообщении. Зафиксировавшая это видеозапись была опубликована в соцсетях.

Авторы надписи были установлены оперативно, их задержали накануне, 28 июня. Согласно сообщению, это двое мужчин, 20 лет и 21 года. Оба приезжие, работают в службе по доставке еды (кладовщик и курьер). Полиция полагает, что фигуранты нанесли надпись из хулиганских побуждений.

По данным СМИ, поводом для такого поступка послужило сделанное полицейскими замечание: нарушители пили пиво в общественном месте. По данному факту возбуждено дело о вандализме.

На распространенной пресс-службой видеозаписи фигуранты признали вину в совершенном и раскаиваются. "Приносим извинения полиции всей России и призываем не делать так, как сделали мы, это очень глупо", - сказал один из задержанных.

Петербург МВД

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