В Юсуповском дворце в Петербурге нашли подлинное шелковое панно XIX века

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге в реставрируемом Юсуповском дворце нашли подлинное штофное панно XIX века в Фарфоровом будуаре, сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Панно демонтировали для консервации. Под ним нашли обрывки газеты "Тульские ведомости" 1895 года, которые, вероятно, служили для стабилизации древесины, из которой изготовлены филенки.

Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения. Видны следы затеков от известки, столярного клея, затеки бурого цвета, фрагменты инородной ткани, приклеенные на поверхность штофа. Часть площади штофа жесткая и ломкая, в местах отверстий от гвоздей - ржавчина. На ткани имеются сечения и разрывы.

Пока штоф почистили от пыли, очистили водой от загрязнений и специальным раствором ослабили пятна ржавчины. Сейчас реставраторы с помощью пинцета и глазного скальпеля очищают ткань от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После этого они укрепят штоф на дублировочную ткань. В результате панно будет очищено от посторонних примесей, пятна ослаблены, места сечений и разрывов укреплены.

Специалисты КГИОП обсуждают вопрос музеефикации найденного фрагмента.

Архитектурно-художественное решение интерьера Туалетной комнаты выполнено с использованием элементов в характере стилей Людовика XV и Людовика XVI, включает лепную отделку стен и потолка на падуге, штофные панно, деревянные резные элементы, плафон с использованием зеркальных поверхностей, зеркальные вставки в створках дверных заполнений.

В реставрируемом дворце Юсуповых на набережной Мойки идут работы в интерьерах личных комнат княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, в том числе в Кабинете княгини, Персидской и Ванной комнатах и Фарфоровом будуаре (Туалетной комнате).