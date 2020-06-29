Песков заявил об отсутствии данных об утечке радиации в России

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская система мониторинга радиационной безопасности не давала никаких сигналов о каких-либо угрожающих ситуациях или авариях, эта система современна и совершенна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не знают, откуда специалисты из Нидерландов получили информацию о повышении радиационного фона в Северной Европе.

26 июня Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил, что в некоторых странах Северной Европы измерения выявили превышение уровня радионуклидов, не представляющее опасности для здоровья. В частности, Норвегии обнаружили йод-131, в Финляндии и Швеции — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103, в Нидерландах все показатели остались в норме. В институте предположили, что радиация могла прийти со стороны западной России.

Происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС на северо-западе России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений, заявили в "Росэнергоатоме". В компании нет данных о превышении уровня радиоактивных веществ на территории России в июне отсутствуют.

Наблюдатели в Литве не зафиксировали роста концентрации радиоактивных частиц в воздухе, сообщила в понедельник агентству BNS временный директор Центра радиационной безопасности Рамуне Стасюнайтене. По ее словам, облако с повышенным количеством радионуклидов Литву не затронуло. Она также обратила внимание на то, что небольшое повышенное загрязнение было зафиксировано в искусственных радионуклидах, каких в природе обычно не бывает.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил в твиттере, что расположенная в Швеции мониторинговая станция "обнаружила следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103".

Он отметил, что уровень содержания этих веществ не опасен для здоровья. При этом Зербо опубликовал карту, где выделен район, в котором мог располагаться источник этих изотопов. Район включает часть Балтийского моря, страны Балтики, юг Швеции, часть Дании, Финляндии и часть территории запада России - в районе Санкт-Петербурга.