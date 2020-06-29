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Аналитики "ВТБ Капитала" предостерегли от обсуждения дальнейшего снижения тарифов "Транснефти"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Аналитики "ВТБ Капитала" считают дальнейшее обсуждение вопроса снижения тарифов "Транснефти" негативным для восприятия акций компании. Это говорится в обзоре инвестбанка.

"Все тарифы сократятся почти вдвое в случае корректировки до уровня 2008 года, что представляется нам маловероятным, поскольку это сильно ухудшит финансовое положение "Транснефти". Объем прокачки в 2020-2022 годах, по нашим расчетам, может снизиться на 5% (к показателю 2019 года) с учетом последнего соглашения ОПЕК+, однако мы ожидаем, что при сохранении прежней тарифной политики значительного уменьшения свободного денежного потока не произойдет", - отмечают эксперты.

ВТБ Капитал Транснефть

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