Аналитики "ВТБ Капитала" предостерегли от обсуждения дальнейшего снижения тарифов "Транснефти"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Аналитики "ВТБ Капитала" считают дальнейшее обсуждение вопроса снижения тарифов "Транснефти" негативным для восприятия акций компании. Это говорится в обзоре инвестбанка.

"Все тарифы сократятся почти вдвое в случае корректировки до уровня 2008 года, что представляется нам маловероятным, поскольку это сильно ухудшит финансовое положение "Транснефти". Объем прокачки в 2020-2022 годах, по нашим расчетам, может снизиться на 5% (к показателю 2019 года) с учетом последнего соглашения ОПЕК+, однако мы ожидаем, что при сохранении прежней тарифной политики значительного уменьшения свободного денежного потока не произойдет", - отмечают эксперты.