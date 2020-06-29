Представитель Кадырова на Ямале впал в кому

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев впал в кому, сообщил мэр Грозного Иса Хаджимуратов.

"В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чечни в Ямало-Ненецком автономном округе", - написал Хаджимуратов в своем инстаграме.

Диагноз Элембаева он не назвал.

Он призвал помолиться за выздоровление Элембаева и за других людей, которым необходима помощь. Мэр города также отметил, что Элембаев "достойный и порядочный человек, который помогал и помогает людям".