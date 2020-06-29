Экс-глава НПО "Космос" предстанет перед судом за невыплату 182 млн руб. зарплаты

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда дело по одному из обвинений президента "НПО "Космос" Андрея Чернякова – в невыплатах в 2013-2014 годах зарплат работникам предприятия на сумму более 180 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Чернякова, обвиняемого в полной невыплате заработной платы из иной личной заинтересованности руководителем организации (часть 2 статьи 145.1 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Черняков, будучи президентом ООО "НПО "Космос" и фактическим руководителем дочерней организации ООО "Космос Спецстрой", "при наличии реальной возможности не обеспечил полную выплату 1204 работникам названной дочерней организации заработной платы на сумму свыше 182 млн рублей".

На первоначальном этапе расследования обвиняемый скрывался от органов следствия и находился в международном розыске. После задержания в 2017 году в Польше Черняков в 2019 году был экстрадирован в РФ.

Следствие, как отмечается, собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-релизе сообщается, что наложен арест на имущество Чернякова на сумму 365 млн рублей.

Между тем, в конце мая адвокат Руслан Коблев сообщил "Интерфаксу", что следствие освободило из-под ареста Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей. "Черняков освобожден из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей", - сказал он, не уточнив других деталей дела.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, следствие в установленный срок не предъявило Чернякову окончательного обвинения. Это связано, по словам источника, с "появившимися в самом обвинении противоречиями".

Черняков обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), мошенничестве в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 УК РФ) и невыплате зарплаты (часть 2 статьи 145.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии Дзюдо России между администрацией городского округа Звенигород Московской области и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо".

Черняков получил более 28 млн рублей на расчетный счет ООО "НПО Космос". "При этом строительство не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства он похитил и распорядился ими по своему усмотрению", - сообщали ранее в Генпрокуратуре.

Также в период с 2011 по 2012 годы Черняков похитил денежные средства АКБ "Банк Москвы" (сейчас БМ-банк) на общую сумму 14 млрд рублей. Эти деньги были выделены компании ООО "НПО "Космос" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта.

Касательно обвинения в невыплате зарплат в Генпрокуратуре сообщали, что в период совершения преступления Черняков "похитил со счетов возглавляемой им организации более 2,8 млрд рублей и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий, якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ".

28 июля 2016 года Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест Чернякова. В декабре 2017 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запросы о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.