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Драматический театр загорелся во Владимирской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в здании областного драматического театра во Владимире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 16:08 в главное управление поступило сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу Дворянская, 4. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона, говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники.

Пожар вспыхнул в фойе драмтеатра, огонь охватил площадь в 50 кв. метров. О пострадавших информации нет.

Владимирская область

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