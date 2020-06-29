Драматический театр загорелся во Владимирской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в здании областного драматического театра во Владимире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 16:08 в главное управление поступило сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу Дворянская, 4. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона, говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники.

Пожар вспыхнул в фойе драмтеатра, огонь охватил площадь в 50 кв. метров. О пострадавших информации нет.