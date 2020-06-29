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После ночного рейда в центре Петербурга в полицию доставили 36 человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полицейские в Петербурге проверяя, как горожане ночью соблюдают правопорядок в центре города, .

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, в ходе патрулирования улицы Рубинштейна в отделы были доставлены 28 человек. Большинство из них привлечены к ответственности за распитие алкоголя в неположенном месте (статья 20.20 КоАП РФ), остальные - за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Также полицейские проверили Дворцовую площадь и доставили в отдел оттуда восемь человек - за незаконную торговлю и мелкое хулиганство, добавили в ведомстве.

Аналогичное мероприятие полицейские провели и в ночь на субботу, уделив внимание в основном посетителям баров на улице Рубинштейна. После рейда в полиции оказались более 30 человек.

Петербург

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