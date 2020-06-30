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В Сочи из-за природных процессов исчезло озеро Малое

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Резкое снижение уровня воды в озере Малое на территории Кавказского заповедника зафиксировали сочинские ученые.

"На восточном склоне хребта Левая Псеашха в последние несколько лет ученые отмечают резкое снижение уровня воды озера Малое с одновременным незначительным увеличением вокруг него ледниково-обвальных отложений в пределах 20-30 метров. Однако в этом году озеро изменилось до неузнаваемости, оно исчезло", - сообщает пресс-служба Кавказского заповедника во вторник.

При этом эксперты отмечают, что признаков активизации крупных склоновых процессов в пределах участка обследования не обнаружено.

"Во время схождения лавин в зимне-весенний период 2019-2020 годов крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен. Таким образом, природные процессы стали причиной исчезновения озера", - подчеркивает пресс-служба.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин сказал, что сама природа создает свои объекты и ландшафты, которые, действительно некоторое время могут выглядеть недостаточно живописно.

"Малое озеро – это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов", - подчеркнул ученый.

По его словам, зеркало озера практически исчезло, большая часть его площади занимает грязекаменная масса, что мало напоминает живописный водоем, где туристы подолгу проводили время, отдыхали и делали красивые снимки.

"Очевидные изменения заметили и первые туристы нового летнего сезона. Однако именно сейчас они становятся очевидцами этих изменений, могут лично увидеть природные процессы", - заключил Ескин.

Сочи

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