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Начался эксперимент по контролю через ГЛОНАСС за перевозками скоропортящихся грузов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил, что они вместе с АО "ГЛОНАСС" начали эксперимент по сквозному контролю температурного режима при транспортировке скоропортящихся грузов.

28 июня под контролем службы стратовала первая перевозка мясных полуфабрикатов в контейнерах, оснащенных оборудованием постоянного контроля за состоянием и местонахождением продукции. Груз помещен в крупнотоннажный рефрижераторный контейнер, оснащенный термодатчиками, электронными пломбами и другим оборудованием, подключенным к системе "АСМ ЭРА". В ходе эксперимента будут опробованы разные схемы размещения оборудования, режим и корректность работы датчиков.

"АСМ ЭРА" - автоматизированная система мониторинга на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", осуществляющая сбор информации о координатно-временных и температурно-влажностных параметрах. Система взаимодействует с ФГИС "ВетИС" - базой информационных систем Россельхознадзора в области ветеринарии.

Эксперимент проводится в рамках реализации плана мероприятий "дорожной карты" по формированию системы транспортировки и контроля скоропортящихся грузов, утвержденному поручением правительства от 1 августа 2019 года.

Россельхознадзор ГЛОНАСС

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