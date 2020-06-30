Тела трех подростков найдены на чердаке высотки в Люберцах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье выясняют обстоятельства гибели трех подростков, тела которых обнаружены на чердаке многоквартирного дома в Люберцах, сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий.

Тела подростков "без внешних признаков насильственной смерти" были найдены на чердаке 23-этажного дома, сказала Врадий во вторник "Интерфаксу". По ее словам, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, организована доследственная проверка трагедии.

"Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти подростков. В ходе осмотра с места изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказала Врадий.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возможная причина смерти детей связана с употреблением ими наркотиков, "на месте происшествия найдено несколько шприцев, они изъяты".