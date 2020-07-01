Человек и лось погибли при столкновении машины с животным в Рязанской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Camry столкнулся с лосем на 13-м километре автодороги Рязань - Спасск в Рязанской области, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, машина врезалась в лося, перебегавшего проезжую часть.

Как отмечает пресс-служба, в результате столкновения 54-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель иномарки и двое пассажиров в возрасте 36 и 45 лет получили травмы, им оказана медицинская помощь. Лось от столкновения с машиной погиб, сообщили в полиции.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.