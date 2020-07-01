Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Человек и лось погибли при столкновении машины с животным в Рязанской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Camry столкнулся с лосем на 13-м километре автодороги Рязань - Спасск в Рязанской области, сообщила в среду пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, машина врезалась в лося, перебегавшего проезжую часть.

Как отмечает пресс-служба, в результате столкновения 54-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель иномарки и двое пассажиров в возрасте 36 и 45 лет получили травмы, им оказана медицинская помощь. Лось от столкновения с машиной погиб, сообщили в полиции.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Рязанская область

Новости

Глава СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

По первым данным, 72,92% россиян поддержали изменения в Конституцию

Изменение Конституции

Памфилова пообещала после голосования по Конституции составить "черный файл" провокаторов

На сайт ЦИК РФ были совершены две хакерские атаки

Изменение Конституции

В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Изменение Конституции

На Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по Конституции

Изменение Конституции

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Сотрудники ГАИ выписали с начала года почти 40 млн штрафов за превышение скорости

Пандемия коронавируса

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');