Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

В Уфе отстранили от служения клирика, освятившего дом с трещинами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон запретил клирику Воскресенского собора Уфы Александру Сапону проводить службы с 29 июня по 6 июля за то, что он, в нарушение церковной дисциплины, освятил многоэтажку с трещинами.

Как сообщается на сайте епархии, священнослужитель пошел освящать "какой-то периметр дома". Образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения, подчеркивается в заявлении.

Как следует из социальных сетей, речь идет об освящении многоэтажного дома N5 на улице Руставели, вблизи которого началось строительство 34-этажной высотки. Жильцы дома выступают против точечной застройки, утверждая, что стройка ведет к разрушению их квартир.

По данным пресс-службы городской мэрии, в стенах дома имеются трещины, но они появились еще до начала работ на площадке и не связаны со строительством. Проведенное в феврале 2019 года техническое обследование конструкции установило, что основной причиной образования трещин в стенах дома стали нарушения требований при его возведении и неравномерная усадка фундамента.

Уфа

Новости
Изменение Конституции

После обработки 5,39% бюллетеней процент поддержавших поправки составил 69,76

Изменение Конституции

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

Чукотка первой из российских регионов завершила подсчет голосов по поправкам

СКР заинтересовался делом о нападении сотрудника генпрокуратуры на полицейского

Изменение Конституции

По первым данным, 72,92% проголосовавших поддержали изменения в Конституцию

Изменение Конституции

Памфилова пообещала после голосования по Конституции составить "черный файл" провокаторов

На сайт ЦИК РФ были совершены две хакерские атаки

Изменение Конституции

В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Изменение Конституции

На Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по Конституции

Изменение Конституции

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Сотрудники ГАИ выписали с начала года почти 40 млн штрафов за превышение скорости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');