В Уфе отстранили от служения клирика, освятившего дом с трещинами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон запретил клирику Воскресенского собора Уфы Александру Сапону проводить службы с 29 июня по 6 июля за то, что он, в нарушение церковной дисциплины, освятил многоэтажку с трещинами.

Как сообщается на сайте епархии, священнослужитель пошел освящать "какой-то периметр дома". Образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения, подчеркивается в заявлении.

Как следует из социальных сетей, речь идет об освящении многоэтажного дома N5 на улице Руставели, вблизи которого началось строительство 34-этажной высотки. Жильцы дома выступают против точечной застройки, утверждая, что стройка ведет к разрушению их квартир.

По данным пресс-службы городской мэрии, в стенах дома имеются трещины, но они появились еще до начала работ на площадке и не связаны со строительством. Проведенное в феврале 2019 года техническое обследование конструкции установило, что основной причиной образования трещин в стенах дома стали нарушения требований при его возведении и неравномерная усадка фундамента.