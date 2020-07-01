Избирком Кубани предложить распространить на все выборы опробованные на голосовании практики

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Практики, впервые примененные в ходе голосования по изменениям Конституции РФ, должны быть распространены на выборы, считает председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

"Было бы очень неплохо, чтобы применявшиеся в ходе голосования процедуры в дальнейшем перешли в обычный избирательный процесс", - заявил Черненко журналистам в среду.

Председатель Крайизбиркома отметил, что за шесть дней, предшествовавших итоговому дню, на Кубани проголосовали 69,1% граждан, включенных в списки.

Главными новшествами, обеспечившим максимальный охват, стали организация голосования в труднодоступных населенных пунктах, работа участков для голосования на придворовых территориях, а также широкий охват маломобильных граждан в ходе голосования вне помещений.

"Такого масштабного голосования вне помещений никогда не проводилось. Мы дошли не до всех, но охватили более 600 тыс. человек Мы охватили выездным голосованием порядка 60 тыс. человек в удаленных и труднодоступных населенных пунктах", - отметил Черненко.

Совершенно новой практикой глава Крайизбиркома назвал организацию голосования на придворовых участках.

"Такого не было никогда. Мобильные участки во дворах оказались очень востребованными. Охвачено более 550 тыс. человек. Я увидел радость в глазах людей, что к ним проявили такое уважение", - сказал Черненко.

Он также отметил успешное применение системы "Мобильный избиратель".

Через систему прошли 110 тыс. человек. Порядка 30 тыс. гостей смогли прикрепиться к участкам на курортах и проголосовать. Ещё около 55 тыс. человек подавали заявления через портал "Госуслуги" и также проголосовали", - отметил председатель избирательной комиссии.

В списки избирателей на Кубани включены 4,2 млн человек. По данным на 18:00 мск участие в голосовании по изменениям Конституции РФ приняли участие более 81%.