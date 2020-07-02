Как голосовали по поправкам в Конституции в Приволжском федеральном округе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большинство избирателей регионов Приволжского федерального округа (ПФО) проголосовали за поправки в Конституцию России, следует из предварительных данных обработки протоколов голосования.

Более 80% "За"

Наиболее высокий уровень одобрения демонстрирует Башкирия, где уже обработано 81,29% протоколов избирательных комиссий. "За" поправки в республике проголосовали 89,86% избирателей, против высказались 9,41%.

В Мордовии, по данным ЦИК РФ, по итогам обработки 31,46% протоколов за изменения в Конституцию РФ высказались 89,06% участников голосования, против - 10,61%. Явка на 18.00 мск 1 июля составляла 77,75%.

Более 80% жителей Татарстана поддерживают поправки в Конституции РФ по итогам обработки 36,35% протоколов. За внесение изменений в основной документ страны проголосовали 84,63% избирателей, против - 14,98%, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

По данным на 18.00 в республике проголосовали 78,11% избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ЦИК Татарстана.

В Пензенской области 85,18% избирателей проголосовали за поправки в конституцию по итогам обработки 66,64% бюллетеней, следует из данных ЦИК России. Против поправок выступили 14,37% избирателей региона.

Согласно данным регионального избиркома, на 18:00 мск проголосовали 74,13% от общего числа избирателей.

В Саратовской области обработано уже 81,55% протоколов. Число проголосовавших за поправки избирателей составляет 82,24%, против поправок пока 16,96%.

В Самарской области по итогам обработки 49,08% бюллетеней, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 81,47% избирателей, против - 17,76%. Явка на голосовании, по данным на 18:00 местного времени, составила 65,56%.

Выше 70%

Во всех регионах Поволжья регистрируется достаточно высокий процент одобрения поправок в Конституцию.

Самый низкий показатель в округе в настоящее время зафиксирован в Удмуртии, где по результатам обработки 69,79% протоколов за изменения в Конституцию РФ высказались 68,7% участников голосования, против - 30,32%. Как сообщила журналистам заместитель председателя ЦИК республики Жанна Дворцова, явка по результатам обработанных протоколов составила 55,72%.

В Перми обработано 83% протоколов, из которых следует, что 70,8% избирателей одобряют изменения.

Определение предварительных итогов голосования первым из регионов ПФО завершила Оренбургская область. Здесь за внесение поправок в основной закон страны высказались более 70% жителей, не поддержали изменения чуть более 25% голосующих (по данным обработки около 94% протоколов). Явка на 18:00 составила 70,92% от общего числа участников голосования.

В Ульяновской области обработано 96,56% протоколов, сообщили агентству "Интерфакс - Поволжье" в пресс - службе регионального избиркома. "Поддержали поправки 71,43% избирателей, против высказались 27,59%", - сказал собеседник агентства.

Почти три четверти избирателей (73,16%) в Кировской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию по итогам обработки 48,97% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК. Явка, по данным на 18:00, составляла 53,07%.

В Чувашии по результатам обработки 63,25% протоколов за поправки проголосовали 73,75% избирателей, а 25,07 % - против.

По результатам обработки 32,33% бюллетеней поддержали поправки 77,07% избирателей в Нижегородской области, против высказались 22,59%, следует из данных информационного табло ЦИК РФ.

В Марий Эл подсчитаны голоса в 42,61% протоколов, за поправки высказались 77,32% избирателей, против - 21,88%.