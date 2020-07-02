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Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Проект "доступный интернет", экспериментальный период которого должен завершиться 1 июля, будет продлен до конца года, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

По его словам, первый этап показал, что, с одной стороны, сервис востребован,с другой стороны, не дает гигантских объемов потребляемого трафика. "То есть большое количество людей этим воспользовались. Для многих, конечно, это способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов в тот момент, когда они, к сожалению, не могут или не имеют времени или возможности оплатить полноценный доступ", - сказал министр.

Он добавил, что страхи операторов, связанные с тем, что массово абоненты будут выбирать такой социальный доступ, не оправдались. "Мы не видим ни объемов трафика долгосрочно, ни того, что большая часть абонентов туда перешла", - сказал Шадаев. Ранее операторы просили о компенсации им потерь, связанных с обеспечением "доступного интернета".

"Доступный интернет" предложил запустить президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его замыслу, на территории России можно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Как сообщил Шадаев, все нормативные документы для запуска уже готовы, список сайтов и сервисов находится в процессе верстки.

За два экспериментальных месяца услугой воспользовались 500 тыс. человек.

Минкомсвязь

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