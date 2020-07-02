Большинство россиян поддерживает поправки в конституцию

Обработаны 98% бюллетеней

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большая часть россиян (78,05 %) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 98,01 % протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,14 % избирателей.

По предварительным данным, которые были озвучены накануне главой ЦИК Эллой Памфиловой, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 64,99%.