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Большинство россиян поддерживает поправки в конституцию

Обработаны 98% бюллетеней

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большая часть россиян (78,05 %) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 98,01 % протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,14 % избирателей.

По предварительным данным, которые были озвучены накануне главой ЦИК Эллой Памфиловой, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 64,99%.

ЦИК

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