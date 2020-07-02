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Счетная палата нашла нарушения в Центре Хруничева при использовании субсидий

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева при использовании субсидий, сообщил аудитор СП Андрей Перчян.

"В этом году проверяли использование субсидий в "АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева". Там тоже немало нарушений, представление очень серьезное направлено", - сказал Перчян на парламентских слушаниях в Совете Федерации в четверг.

Сумму обнаруженных нарушений Перчян не назвал. При этом он подчеркнул, что Счетная палата видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.

По его словам, в 2019 году СП провела проверку по использованию "Роскосмосом" и его организациями бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в результате которых были выявлены "факты отсутствия надлежащего учета результатов НИОКР, существенные проблемы в организации патентной работы и коммерциализации результатов НИОКР".

"Анализ рассмотрения внесенных Счетной палатой представлений по указанным вопросам показывает, что госкорпорацией сделаны значительные шаги по устранению выявленных нарушений и недостатков", - отметил Перчян.

Счетная палата ГКНПЦ имени Хруничева

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