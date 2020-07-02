Экс-начальника алтайской колонии заподозрили в незаконном смягчении режима лидеру банды

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Республике Алтай возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2.

Пресс-служба ведомства сообщает в четверг, что в мае 2015 года начальник колонии давал незаконные указания починенным о необходимости изготовления положительных характеристик, объявления благодарностей и снятия ранее наложенных взысканий в отношении одного из лидеров банды "Севастопольские", отбывавшего с декабря 2011 года наказание за совершение бандитизма и серии убийств", - говорится в пресс-релизе.

При этом лидер банды являлся злостным нарушителем режима содержания.

По мнению следствия, бывший начальник колонии создавал условия для осужденного, чтобы тот мог направить в суд ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. В мае 2015 года на основании сфальсифицированных положительных характеристик суд перевел осужденного из колонии общего режима в колонию-поселение.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Банда "Севастопольские" была создана летом 1992 года Ленаром Речаповым - главарем казанских ОПГ "Слобода" и "Борисково". Он проживал с семьей в московской гостинице "Севастополь", являясь одним из ее учредителей, откуда и пошло название банды.

В группе объединились руководители и участники нескольких казанских группировок ("Низы", "Грязь", "56-й квартал", "Бригада "Ильфатея", "Чайники" и другие) для устранения членов противоборствующих группировок.

Судом была установлена причастность членов банды к убийствам 20 человек, совершенным с 1992 по 1996 годы.

11 "севастопольских" были осуждены на сроки от 6 до 11 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима, еще один получил 8 лет условно с испытательным сроком 5 лет.