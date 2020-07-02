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В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов в России изменен с 1 июля: теперь за знаком "Инвалид" самостоятельно ехать не надо, достаточно подать заявление на машину в Пенсионный фонд через портал Госуслуг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

Раньше за инвалидом был закреплен персонализированный знак "Инвалид", его нужно было получать лично в бюро медико-социальной экспертизы, пояснили в пресс-службе.

Теперь порядок изменен: инвалиду нужно подать заявление о включении в реестр конкретного транспортного средства, на котором он передвигается. Это можно сделать через портал Госуслуг, а также личный кабинет Федерального реестра инвалидов или многофункциональный центр (МФЦ). Потом на машину, обозначенную в заявлении, можно поставить знак "Инвалид".

"Заявление подается в отношении только одного транспортного средства. При изменении сведений о транспортном средстве необходимо подать новое заявление. Актуальными считаются последние по времени сведения, размещенные в Федеральном реестре инвалидов", - говорится в сообщении.

По новому порядку, администраторы парковок получают подтверждение, что гражданин имеет право парковаться на местах для инвалидов, через реестр. "Такой механизм упростит реализацию права инвалидов на парковку", - отметили в Минтруде.

Знаки "Инвалид", установленные по старому порядку, будут действовать до конца года. За это время нужно подать заявление в Пенсионный фонд и указать там автомобиль, чтобы эти данные появились в реестре.

Минтруд

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