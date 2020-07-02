ФСБ задержала в Крыму владельцев нарколаборатории и курьеров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Деятельность лаборатории по производству синтетического наркотика, а также сети распространителей пресечена в Севастополе.

В пресс-службе крымского управления ФСБ в четверг сообщили, что в результате спецоперации из незаконного оборота изъято порядка 2,5 кг наркотического средства "мефедрон" на общую сумму по ценам "черного рынка" около 6,75 млн рублей.

Установлено, что производство мефедрона наладили два жительницы Севастополя, сбывали наркотик через оптовые закладки.

Женщины были задержаны после приготовления очередной партии наркотика. В квартире одной из подозреваемых, где размещалась лаборатория, нашли около килограмма мефедрона, прекурсоры, реактивы и оборудование для его производства. В отношении жительниц Севастополя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (производство и сбыт наркотических средств в крупном размере).

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении двух курьеров из Симферополя, изъявших одну из закладок наркотика, предположительно изготовленного в севастопольской лаборатории. Им вменяют часть 3 статьи 30 - часть 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

"В Севастополе они сбывали мефедрон, привезенный из Липецка, а наркотик из Севастополя планировали сбывать посредством "закладок" в Краснодарском крае", - уточняется в пресс-релизе.

Все фигуранты уголовных дел арестованы.