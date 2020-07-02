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Следователи заинтересовались опасным сближением самолетов в небе над Ростовской областью

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована в Ростовской области в связи с инцидентом 10 июня, когда два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте.

В сообщении отмечается, что экипаж рейса Осло - Дубай доложил о срабатывании датчика системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов), когда рейс Ростов-на-Дону - Домодедово выполнял набор высоты. Воздушные суда следовали на встречных курсах.

Пресс-служба авиакомпании S7 Airlines, самолет которой был одним из участников инцидента, заявила, что датчик опасного сближения сработал на обоих воздушных судах и "экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию".

"Все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает экипажу сигнал о возможном конфликте в движении. Если ситуация усугубляется, система дает пилотам команду на спуск или набор высоты. Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило", - говорится в сообщении авиакомпании.

Также о проведении проверки по данному инциденту заявила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Ростовская область S7 Airlines

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