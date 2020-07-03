Памятник "Собака-копилка" в Тюмени за 10 лет собрал 2,5 млн руб. для бездомных животных

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Почти 2,5 млн рублей пожертвований для собак и кошек удалось собрать благодаря памятнику-копилке, установленному в Тюмени в 2010 году. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Ольга Гулецкая.

"За десять лет для бездомных животных памятник "Собака-копилка" собрал почти 2,5 млн рублей", - сказала Гулецкая.

По ее словам, за последние два года сумма пожертвований сократилась.

"Возможно, это связано с тем, что многие хранят деньги на банковских картах, и купюр, которые можно опустить в копилку, в кошельке нет. Тем не менее, деньги в копилку поступают, встречаются и иностранные монетки. Так, недавно были монеты из ОАЭ и Израиля", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что все собранные средства поступают на помощь приютам для бездомных животных: на постройку вольеров, на покупку оборудования, на ремонтные работы.

Памятник-копилка бездомной собаке был установлен в центре Тюмени 25 июня 2010 года на деньги, собранные городскими общественными организациями.