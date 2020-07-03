Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Прокуроры выявили сговор при закупке угля на 100 млн рублей для Черноморского флота

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Две коммерческие организации привлечены к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства при закупке каменного угля для Черноморского флота в Севастополе, сообщается в пятницу на сайте главной военной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что между двумя хозяйствующими субъектами и ответственным за закупку сотрудником флота велся незаконный обмен служебной информацией о подготовке к торгам и ходе аукциона..

По информации военных прокуроров, закупку в 2017 году проводило ФКУ "Управление Черноморского флота". Представитель флота отклонял возможных поставщиков, создавая преимущество для двух организаций. По результатам торгов с одной из них был заключен контракт на поставку 9,4 млн тонн каменного угля на 100 млн рублей (поставлен в войска).

Крымское управление ФАС привлекло эту компанию к ответственности по 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения), оштрафовав ее на 3,6 млн рублей, а вторую организацию - на 10 млн рублей.

Против представителя флота было возбуждено уголовное дело о получение от фирм взятки в размере 100 тысяч рублей. Коммерческие организации по этому факту привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафов по 1 млн рублей.

Черноморский флот Севастополь

Новости

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');