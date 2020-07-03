Прокуроры выявили сговор при закупке угля на 100 млн рублей для Черноморского флота

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Две коммерческие организации привлечены к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства при закупке каменного угля для Черноморского флота в Севастополе, сообщается в пятницу на сайте главной военной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что между двумя хозяйствующими субъектами и ответственным за закупку сотрудником флота велся незаконный обмен служебной информацией о подготовке к торгам и ходе аукциона..

По информации военных прокуроров, закупку в 2017 году проводило ФКУ "Управление Черноморского флота". Представитель флота отклонял возможных поставщиков, создавая преимущество для двух организаций. По результатам торгов с одной из них был заключен контракт на поставку 9,4 млн тонн каменного угля на 100 млн рублей (поставлен в войска).

Крымское управление ФАС привлекло эту компанию к ответственности по 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения), оштрафовав ее на 3,6 млн рублей, а вторую организацию - на 10 млн рублей.

Против представителя флота было возбуждено уголовное дело о получение от фирм взятки в размере 100 тысяч рублей. Коммерческие организации по этому факту привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафов по 1 млн рублей.