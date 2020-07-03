КС РФ, постановил, что граждане не должны отвечать за упущения налоговиков при недоимках

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ разъяснил, что граждане не должны нести ответственность за действия налоговых органов, по собственной вине упустивших возможность взыскать недоимки.

Постановление КС опубликовано на сайте суда в пятницу. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба предпринимателя из Хакасии Ильи Машукова, который просил проверить на соответствие Конституции пункт 1 статьи 15 и статьи 1064 ГК РФ, подпункт 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ и часть первую статьи 45 ГПК РФ.

Как следует из текста постановления, с 2011 по 2014 год Машуков занимался перевозкой грузов. Проверив его отчетность за 2011-2012 годы, налоговая пришла к выводу, что он необоснованно заявлял налоговые вычеты по счетам-фактурам, ему доначислили НДС на сумму 37 млн рублей и пени, а также назначили штраф. Однако налоговая служба не смогла через суды взыскать требуемую сумму и списала долг.

Параллельно с налоговыми судебными тяжбами Машукова пытались привлечь к уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него было прекращено за истечением срока давности, а позже признано незаконным.

Между тем в суд обратился прокурор с иском о взыскании материального ущерба, причиненного бюджету РФ. Дело дошло до ВС РФ, и Машукова обязали выплатить 37 млн рублей, то есть размер недоимки.

Суд апелляционной инстанции заметил, что признание постановлений о возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела незаконными, а также списание недоимки как безнадежной к взысканию не свидетельствуют об отсутствии убытков, причиненных бюджетной системе Российской Федерации. Машуков обратился за защитой в Конституционный суд.

В своем решении КС отметил, что наступление ущерба в виде утраты права на исполнение налогового обязательства при списании безнадежной налоговой задолженности может быть связано не только с противоправным, в частности преступным, поведением налогоплательщика, но и с поведением уполномоченных органов.

КС подчеркнул, что участники правоотношений должны быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса.

"При упущениях органов, уполномоченных действовать в интересах казны, включая пропуски сроков, ошибки в применении надлежащих, законом установленных процедур и форм налогового (фискального) принуждения, уголовного преследования, приказного или искового производства, выступающих причиной, которой обусловлено прекращение налогового обязательства, физическое лицо имеет законные основания ожидать, что причинение соответствующего вреда не будет ему вменено на основании гражданско-правовых законоположений, оспариваемых по настоящему делу", - говорится в постановлении.

Суд заключил, что списанием недоимки налогоплательщик законно освобождается от исполнения налоговой обязанности, и граждане не должны отвечать за упущения налоговых органов, действующих в интересах казны. Дело Машукова отправлено на пересмотр.