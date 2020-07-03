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Военный инженер получил в Петербурге условный срок по секретному делу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Романова, признанного виновным в девяти эпизодах мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно", - говорится в сообщении.

Гражданский иск ПАО "Невское ПКБ" (Невское проектно-конструкторское бюро) удовлетворен судом на 13 млн 816 тыс. рублей. Как отмечается, дело слушалось в закрытом режиме, так как материалы содержат гриф "секретно".

По данным онлайн-газеты "Фонтанка.ру", Романову 72 года, он доктор технических наук, доцент. Работал с крупнейшими проектным и исследовательскими институтами страны, в том числе научным центром Крылова, конструкторским бюро "Рубин", Северным проектно-конструкторским бюро, Невским ПКБ.

По информации издания, уголовное дело в отношении Романова и других неустановленных лиц возбудили в 2011 году. После возбуждения дела инженер бежал в Литву, где находился до 2018 года, занимаясь интернет-торговлей. Вернулся он добровольно и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Невское ПКБ специализируется на проектировании авианесущих кораблей, больших десантных кораблей и корабельных авиационно-технических средств.

Петербург Александр Романов Невское ПКБ

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