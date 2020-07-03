Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Представитель Рязанской области в Совете Федерации Игорь Морозов заразился коронавирусом.

"Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, - пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID-19), только вместе и сообща мы сможем его победить!", - написал в пятницу на своей странице в фейсбуке Морозов.

Морозов - член Совета Федерации от Рязанской области с 2012 года. Является заместителем председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В мае спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко сообщала, что пять российских сенаторов и часть аппарата Совета Федерации переболели коронавирусом. "К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе. Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации. Кто-то контактировал с родственниками, другие причины", - сказала Матвиенко тогда в интервью "Интерфаксу".