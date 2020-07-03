Двух человек задержали по делу об убийстве бизнесмена в Краснодаре

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два человека задержаны в рамках расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена в Краснодаре. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

"По подозрению в убийстве 57-летнего местного жителя задержаны 32 и 49-летний приезжие. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении фигурантов под стражу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или ношение оружия).

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что по подозрению об убийстве предпринимателя в Краснодаре разыскивали трех человек.

Преступление было совершено 29 июня около 21:30 на улице Леваневского в Краснодаре. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в садившегося в свой автомобиль мужчину. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

Сам убийца запрыгнул на заднее сидение стоявшего рядом другого автомобиля и скрылся.

Личность убитого была установлена – это 57-летний предприниматель Александр Биришев. Одна из версий убийства – его профессиональная деятельность.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Биришев фигурировал в качестве учредителя (совладельца) или директора в шести малых и микропредприятиях, отнесенных к категории "высокого риска". В их числе - издательский дом "Земля и жизнь", общества с ограниченной ответственностью - "Реалком Юг" (строительные работы), "Тико Трейд" (торговля удобрениями), "Южный мост" (разработка программного обеспечения), "Орбита", "Планета".