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"Уральские авиалинии" вновь задействовали все самолеты после простоя

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" задействовала все свои самолеты, треть из которых ранее была поставлена на стоянку из-за сокращения пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании в субботу.

"Из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка "Уральских авиалиний" была временно припаркована в нескольких российских аэропортах. В настоящее время все самолёты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелётов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" в условиях сокращения объема перевозок разместила часть своего авиапарка в своем базовом аэропорту - "Кольцово". В апреле в простое в "Кольцово" находились 16 самолетов из 48.

Затем перевозчик заявил, что на период пандемии переоборудовал 12 воздушных судов под перевозки грузов. В конце июня "Уральские авиалинии" на фоне повышения спроса на полеты начали снова переоборудовать грузовые самолеты в пассажирские.

Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Уральские авиалинии

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