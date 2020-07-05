Десять человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге Р255 "Сибирь" в Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

В машинах находились 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они доставлены в больницу.

Авария произошла около 16:00 (11:00 по Москве) на автодороге Р255 "Сибирь" в Черемховском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Виста" не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу и столкнулся с "Маздой". В первом из автомобилей находились шесть человек, во втором - четверо.

Инспекторы ГИБДД регулируют дорожное движение на месте происшествия. Проезд по федеральной трассе не затруднен.