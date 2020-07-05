Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 05.07В России 681 251+13 368В мире 11 267 309+192 431

Десять человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге Р255 "Сибирь" в Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

В машинах находились 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они доставлены в больницу.

Авария произошла около 16:00 (11:00 по Москве) на автодороге Р255 "Сибирь" в Черемховском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Виста" не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу и столкнулся с "Маздой". В первом из автомобилей находились шесть человек, во втором - четверо.

Инспекторы ГИБДД регулируют дорожное движение на месте происшествия. Проезд по федеральной трассе не затруднен.

Иркутская область

Новости

Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Путин назвал поправки к Конституции избавлением от "мины замедленного действия"

Путин назвал поправки к Конституции избавлением от "мины замедленного действия"
Пандемия коронавируса

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Один человек погиб от падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярском крае

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Что произошло за день: суббота, 4 июля

Российского военного нашли мертвым в одной из квартир в Гюмри

СКР обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');