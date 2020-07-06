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Почти 400 россиян вылетели на родину из Нью-Йорка

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Почти 4 тыс. человек вернулись вывозными рейсами для российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Хотел бы отметить, что с начала организованной эвакуации россиян из США удалось вывезти около четырех тысяч человек", - сказал он журналистам.

По словам Антонова, 5 июля, в воскресенье, на двенадцатый по счету вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву были зарегистрированы 391 человек, в том числе 21 младенец.

"Усилиями дипломатов посольства удалось в полетный список включить 52 человека, нуждавшихся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. Среди них - лица в непростой жизненной ситуации, пожилые и имеющие инвалидность", - отметил российский посол.

Он подчеркнул, что с бортом в Россию возвращаются один студент, срок обучения и проживания в общежитии которого истек, и один школьник, оказавшийся в стране по программе "образовательного обмена".

Антонов сообщил, что посольство уже приступило к подготовке нового рейса из Лос-Анджелеса, намеченного на 9 июля.

Россия Нью-Йорк США

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